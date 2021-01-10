В Кыргызстане прошли выборы президента и референдум по вопросу формы правления

Голосование на досрочных выборах президента и референдуме во вопросу о форме правления завершилось в Кыргызстане. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике, передает Trend.

"Участки сегодня были открыты с 8 часов утра до 20 часов вечера (06:00 - 18:00 GMT+4). По последним данным, в выборах приняли участие 33,13%, а в референдуме свыше 33,08% из почти 3,56 млн избирателей", - заявил представитель ведомства.

Как заверили в ЦИК, предварительные данные о результатах голосования продолжают поступать с участков из электронных избирательных урн на центральный сервер ведомства, поэтому цифры по явке еще будут меняться. Что касается предварительных данных о том, сколько голосов набрали кандидаты, их ЦИК начнет публиковать в ближайшее время. Подведение окончательных результатов голосования ЦИК проведет на основании ручного подсчета бюллетеней, на это потребуется несколько дней. На участках, где сведения электронных избирательных урн и ручного подсчета будут существенного отличаться, ЦИК проведет проверку.