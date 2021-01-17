В Кыргызстане за сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в Республиканском штабе.
Всего за весь период зарегистрировано 83 тыс. 109 случаев COVID-19.
За сутки от коронавируса в стране выздоровели 128, всего за весь период 78 тыс. 994 человека.
Всего за весь период от вируса умерли 1 тыс. 384 человека (2 за последние сутки).
На стационарном лечении находятся 796 пациентов. Уточняется, что из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 522 – в средней тяжести, 229 – тяжелые и 38 – крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 4 человека.
Кроме того, за сутки проведено 1 тыс. 716 ПЦР-анализов.
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