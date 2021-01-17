Нацбанк планирует урегулировать оборот криптовалют в Кыргызстане

Национальный банк Кыргызстана выносит на общественное обсуждение законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов» и «Об обороте криптовалют», передает Trend со ссылкой на Kabar.

Согласно документу, технологическая особенность криптовалют предполагает анонимный, трансграничный и децентрализованный характер операций/транзакций.

Кроме этого, большинство криптовалют одновременно сочетают свойства денег, имущества, активов, платежных систем. Данные обстоятельства существенно увеличивают риски как среди пользователей (мошеннические действия со стороны участников рынка, высокая волатильность курса), так и в целом риски для государства (вывод капитала, финансирование преступной деятельности и др.).

В Кыргызстане наблюдается рост интереса населения к криптовалютам в качестве одного из средств инвестирования.

Помимо этого, криптовалютный рынок развивается и начинает внедряться в традиционные финансовые структуры, в частности в сферы платежных услуг и трансграничных интернет платежей (преимущественно в электронной коммерции). В таких обстоятельствах существуют как минимум следующие проблемы:

1. отсутствия благоприятной среды для развития технологий и бизнеса;

2. возникновения мошеннических схем, риски финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также оттока капитала;

3. защиты прав потребителей и инвесторов.

Законопроект предусматривает основные положения оборота криптовалют: термины и определения; правовой режим, участники рынка криптовалют; регулирование оборота криптовалют и деятельности поставщиков услуг обмена криптовалют.

Законопроектом предлагается модель регулирования оборота криптовалют, которая будет направлена на снижение рисков в связи с оборотом криптовалют.

Законопроект предусматривает, что предоставлением услуг обмена криптовалют должны заниматься операторы обмена криптовалют, которые должны создаваться в форме юридического лица и лицензироваться Национальным банком.

Законопроектом ограничиваются права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части участия в обороте криптовалют, за исключением самих операторов обмена криптовалют; лиц, занимающимся майнингом, а также граждан. Правом приобретения и распоряжения криптовалютами будут обладать только физические лица.

Также законопроект закрепляет полномочия Нацбанка как уполномоченного органа в сфере оборота криптовалют. При этом предлагается не вносить изменения в Закон КР «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» поскольку в соответствии с п.17 ст.17 данного Закона, Национальный банк осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством КР.