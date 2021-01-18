Кыргызстан находится в «зеленой» зоне по темпам распространения COVID-19

Специалисты Министерства здравоохранения КР при помощи цифровых решений проводят картирование регионов по темпам распространения COVID-19, сообщают в республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

«По последним данным, все области Кыргызстана кроме Чуйской перешли из «желтой зоны» в «зеленую зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции, в «красной зоне» нет ни одной области»,- говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 43 тыс. 456 больных с лабораторно подтвержденным COVID-19 и 39 тыс. 722 случая коронавирусной инфекции, подтвержденные клинико-эпидемиологически. Процент выздоровевших увеличился и составляет 95,1%.