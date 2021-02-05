В 2021 году Нацбанк Кыргызстана дважды вышел с интервенцией

Национальный банк Кыргызстана в 2021 году дважды вышел с интервенцией для поддержания курса сома, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщается на сайте Нацбанка, 28 января было продано 9 млн 650 тыс. долларов с расчетом в дату заключения сделки и 36 млн 50 тыс. долларов с расчетом в дату, отличную от даты заключения сделки.

Кроме того, 4 февраля было продано 8 млн 100 тыс. долларов с расчетом в дату заключения сделки и 29 млн 900 тыс. долларов с расчетом в дату, отличную от даты заключения сделки.

Отметим, что курс доллара по отношению к сому составляет 84,8 сомов.