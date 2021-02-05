В 2021 году Нацбанк Кыргызстана дважды вышел с интервенцией
Национальный банк Кыргызстана в 2021 году дважды вышел с интервенцией для поддержания курса сома, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Как сообщается на сайте Нацбанка, 28 января было продано 9 млн 650 тыс. долларов с расчетом в дату заключения сделки и 36 млн 50 тыс. долларов с расчетом в дату, отличную от даты заключения сделки.
Кроме того, 4 февраля было продано 8 млн 100 тыс. долларов с расчетом в дату заключения сделки и 29 млн 900 тыс. долларов с расчетом в дату, отличную от даты заключения сделки.
Отметим, что курс доллара по отношению к сому составляет 84,8 сомов.
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО)
Лента новостей
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные территории Азербайджана
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)
ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО)
Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана
Для проведения хирургических операций у азербайджанских военнослужащих приглашены специалисты из Израиля
В Музее Победы посредством современных технологий будет оживлен ход Отечественной войны Азербайджана - министр культуры (ФОТО)
ЕАБР и Министерство торговли и интеграции Казахстана намерены реализовать цифровые интеграционные проекты
Развитие азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества принесет пользу обеим странам – депутат
Неформальная занятость в Азербайджане создает серьезные помехи для регулирования рынка труда - вице-премьер
Life-страхование в 2020 г. заняло около половины сборов по добровольной классификации - ЦБ Азербайджана
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной
Обвал глобальной IT-инфраструктуры в ближайшей перспективе маловероятен - Азербайджанская IT-компания