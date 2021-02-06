Китай предоставит Кыргызстану на безвозмездной основе вакцины против COVID-19

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял посла Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь, сообщает пресс-служба МИД, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Посол Китая передала Казакбаеву поздравительное послание от члена государственного совета, министра иностранных дел КНР Ван И в связи с его назначением на должность министра иностранных дел Кыргызстана.

Посол информировала также о том, что с учетом особых отношений между КНР и Кыргызстаном, правительство КНР приняло решение о предоставлении на безвозмездной основе Кыргызской Республике одной из первых стран китайской вакцины против COVID-19. При этом технические вопросы по доставке вакцины в Кыргызстан будут согласованы между сторонами дополнительно в ближайшее время.

Со своей стороны Казакбаев выразил благодарность Ван И за сердечные поздравления по случаю его назначения на должность министра иностранных дел Кыргызстана, а также правительству Китая за предоставляемую помощь в виде вакцин, что является ярким свидетельством всестороннего стратегического партнерства между нашими странами.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, обсужден ход реализации ранее достигнутых договоренностей между Кыргызстаном и КНР.

Глава внешнеполитического ведомства информировал посла о текущей внутриполитической ситуации в стране, первоочередных шагах и планируемых реформах нового правительства Кыргызстана.

В этом контексте подчеркнул важное значение первых Указов вновь избранного президента страны С.Жапарова. Так, в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды Президентом Кыргызстана С.Жапаровым подписан Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов». Подчеркнул, что правительством Кыргызской Республики тем самым будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в КР.

Особое внимание было уделено вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам». Посол Китая информировала, что 2 февраля т.г. на КПП «Иркештам» китайской стороной завершено строительство 3-х дополнительных складов-ангаров, которое должно способствовать увеличению пропуска количества автотранспортных средств через данный КПП.

Р.Казакбаев приветствовал активное стремление сторон к скорейшей оптимизации работ на вышеуказанных КПП, что является важной предпосылкой для дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между КР и КНР.

В этой связи сторонами была отмечена актуальность углубления практического взаимодействия в рамках побратимских отношений между различными регионами двух стран.

При обсуждении вопросов углубления сотрудничества в сфере образования и здравоохранения Р.Казакбаев предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества в области образования, в частности открытие представительств высших учебных заведений, образовательных учреждений КНР по подготовке квалифицированных рабочих кадров по профессионально-технических специальностям, а также лечебных центров китайской традиционной медицины в КР.

Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.