В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 123 новых случая заражения коронавирусом
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.
Всего за весь период зарегистрировано 85 тыс. 71 случая COVID-19, выздоровели 81 тыс. 635 человек.
За сутки от COVID-19 скончалось 3 человека: в Бишкеке - 1, в Иссык-кульской области - 2. Всего за весь период умерли 1 тыс. 426 человек.
На стационарном лечении находятся 462 пациента. Уточняется, что из них 314 человек находятся в состоянии в средней тяжести, 115 – тяжелые и 33 – крайне тяжелые. На амбулаторном лечении находятся 609 человек.
Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 496 ПЦР-анализов.
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