Министр обороны КР обсудил вопросы сотрудничества с делегацией Минобороны Катара

В Бишкеке сегодня состоялась протокольная встреча министра обороны Кыргызстана Таалайбека Омуралиева с делегацией министерства обороны Государства Катар. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Делегация в составе председателя военной учебной дирекции Минобороны Катара бригадного генерала Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнади, Чрезвычайного и Полномочного посла Ахмеда Аль-Сулейни и командующего Национальным центром обороны и кризисного реагирования Минобороны Катара контр-адмирала Абдулла Аль-Бордайни прибыла в Бишкек в целях согласования проекта Соглашения о сотрудничестве в военной области.

В этот же день прошла рабочая встреча представителей Министерства обороны Кыргызстана с катарской делегацией, в ходе которой стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов, подготовки военных кадров в военно-учебных заведениях Катара и возможность проведения совместных мероприятий по боевой подготовке в условиях горной местности. По итогам встречи подписан соответствующий протокол.