Резервы Нацбанка Кыргызстана составляют 2 млрд 740 млн долларов - председатель

Резервы Национального банка Кыргызстана на сегодня составляют 2 млрд 740 млн долларов. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Он пояснил, что в обществе много говорят, зачем Нацбанк тратит средства из резервов и проводит интервенции.

«Если мы не будем продавать доллары, то курс может вырасти до 300-400 сомов за доллар. Главная цель Нацбанка – сохранение стабильности сома», - сказал он.

Абдыгулов отметил, что раньше в Казахстане и России был фиксированный курс валюты, однако 4 года назад из-за того, что их резервы не выдерживали, то они вышли в свободное плавание. Также глава НБ КР сообщил, что в мире только порядка в 10 странах имеется фиксированный курс валюты, как правило, это такие богатые страны, как Катар, Кувейт.