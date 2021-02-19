Кыргызстан работает над сертификацией российских вакцин от COVID — глава МИД

Минздрав Кыргызстана ведет работу по сертификации российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Как передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

Его спросили, на какой стадии переговоры по поставке вакцины из России.

Казакбаев отметил, что республика заинтересована в получении "Спутника V", который успешно прошел клинические испытания и уже зарегистрирован во многих странах. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на уровне госорганов двух стран и проводились консультации. В январе на тот момент исполняющий обязанности президента КР, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов направлял послание президенту России Владимиру Путину относительно выделения Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины.

"Россия в очередной раз подтвердила лидирующие позиции в научной сфере, продемонстрировала всему миру свой потенциал. Особо хотел бы отметить, что традиционно в Кыргызстане продукты российского производства пользуются доверием. Это важно, тем более, когда речь идет о здоровье и жизни человека. Минздрав Кыргызстана ведет работу по сертификации российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". После завершения процедуры наши компетентные ведомства продолжат дальнейшую проработку вопросов, связанных с организацией поставки вакцин, в том числе с транспортировкой и хранением", — рассказал глава МИД.

Также рассматривается вопрос отправки отечественных специалистов в Россию для изучения опыта производства вакцины против COVID-19.

Напомним, по некоторым данным, официальный визит главы Кыргызстана в Россию ожидается 24-25 февраля. Это первая зарубежная поездка Жапарова на посту президента.