Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи местного производства. Об этом стало известно во время совместно посещения президентов Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев инновационный технопарк «Яшнабад» в г. Ташкент, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в качестве подарка были переданы 20 карет скорой помощи местного производства», - сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11–12 марта совершил государственный визит в Узбекистан.