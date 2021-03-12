Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи местного производства
Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи местного производства. Об этом стало известно во время совместно посещения президентов Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев инновационный технопарк «Яшнабад» в г. Ташкент, передает Trend со ссылкой на Kabar.
«При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в качестве подарка были переданы 20 карет скорой помощи местного производства», - сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.
Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11–12 марта совершил государственный визит в Узбекистан.
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