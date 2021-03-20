В Кыргызстан доставили 150 тыс. доз китайской вакцины от COVID-19

150 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса доставили сегодня в Бишкек, которую Китай на безвозмездной основе передал Кыргызстану, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В церемонии передачи вакцины в аэропорту «Манас» приняли участие премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь.

«Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Кыргызская Республика борется с коронавирусной инфекцией, как собственными силами, так и опираясь на помощь своих международных партнеров. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, Китай продолжает оказывать существенную гуманитарную помощь кыргызскому народу», - сказал Улукбек Марипов, отметив, что в разработке противовирусной вакцины среди немногих стран мира значительных успехов достигла и КНР, сообщили в пресс-службе правительства КР.

В свою очередь посол Ду Дэвэнь отметила важность предоставления гуманитарной помощи.

«Решение китайской стороны о передаче на безвозмездной основе кыргызской стороне вакцины отражает дружественные отношения между двумя странами и показывает высокий уровень китайско-кыргызских отношений и стратегического партнерства. Уверена, что вакцины помогут кыргызской стороне в борьбе с эпидемией и обеспечении здоровья и безопасности жизни кыргызского народа», - сказала посол.

Первыми вакцинируют тех, кому приходится взаимодействовать с большим количеством людей, например, медиков, учителей, пограничников. Затем прививки сделают кыргызстанцам с хроническими болезнями и тем, кому больше 65 лет.