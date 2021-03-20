Кыргызстанцев призвали повысить меры безопасности и профилактики распространения COVID-19

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба правительства КР.

Как было отмечено, в последние дни наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на наличие более 50% коечного фонда и резервных мест, мы не можем расслабляться. Необходимо усилить работу по перепрофилированию медицинских учреждений на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Представители Министерства здравоохранения и социального развития выступили за необходимость сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий, усиления масочного режима в общественных местах и местах скопления людей, соблюдения гражданами правил социального дистанцирования.

«Гражданам необходимо обратить особое внимание на безопасность своего здоровья, то есть соблюдать социальную дистанцию, носить маски и придерживаться других санитарных норм», - сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

Артем Новиков подчеркнул, что медицинские учреждения страны на всех уровнях должны быть полностью готовыми к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19.

Также по итогам заседания Министерству здравоохранения и социального развития поручено: совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР, с полномочными представителями Правительства в областях, мэриями городов Бишкек и Ош провести разъяснительную работу с населением относительно необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период проведения агитационных мероприятий представителями различных партий и общественных организаций.

Министерству образования и науки, мэрии города Бишкек поручено провести разъяснительную работу с директорами школ и руководителями детских садов независимо от формы собственности по соблюдению санитарных правил. Кроме того, мэрии города Бишкек и полномочным представительствам Правительства в областях рекомендовано информировать родителей детей о наличии мест в больницах для оказания профилактических и медицинских услуг детям при различных заболеваниях, в том числе острых респираторных заболеваниях.