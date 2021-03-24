В Кыргызстан с визитом прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ

В Кыргызстан сегодня, 24 марта, с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, целью визита является встреча с руководством Министерства здравоохранения и социального развития КР, ключевыми руководителями сектора здравоохранения и ознакомление с нынешней ситуацией в стране вокруг системы здравоохранения.

В ходе визита директор Регионального бюро ВОЗ посетит организации здравоохранения, а также ознакомится с работой первичной медико-санитарной помощи, противотуберкулезной службы, с успехами внедрения цифровизации в секторе здравоохранения, с работой службы общественного здравоохранения. Будут обсуждены вопросы касательно борьбы с коронавирусной инфекцией, вакцинацией от COVID-19 и др.