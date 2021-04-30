Президент Кыргызстана заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана, где в четверг произошли боестолкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась. Об этом в пятницу заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, принимаются меры "по недопущению эскалации напряженности" на госгранице.

"В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров", - подчеркивается в сообщении.

В кыргызском МВД в свою очередь сообщили, что обстановка на границе Киргизии и Таджикистана находится под контролем правоохранительных органов.

"В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов. В целях обеспечения безопасности местных жителей милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок", - говорится в сообщении.