ЕС приветствовал договоренности о прекращении огня между Кыргызстаном и Таджикистаном

БАКУ/Trend/- 30 апреля 2021 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом вокруг ситуации на кыргызско-таджикской границе, передает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Министр Казакбаев сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров. Информировал о ходе событий 29 апреля 2021 года и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана.

Спецпредставитель Буриан приветствовал договоренности между сторонами о прекращении огня и подписания Протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан.