Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации

Министры иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации на границе. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила заместитель директора первого политического департамента МИД КР Айдай Омуркулова, передает Trend.

По ее словам, глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев провел неоднократные переговоры со своим таджикским коллегой и другими представителями РТ. По итогам переговоров стороны договорились о дальнейших совместных действиях, направленных на урегулирование данной ситуации, сложившейся на границе, которая привела к жертвам.

«Министр особо подчеркнул, что кыргызская сторона не претендует на чужую территорию и своей делиться, не намерена. Министр отметил, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров в рамках делимитации и демаркации госграниц», - сказала Омуркулова.

Как она отметила, важно обеспечение стабильности и пресечение любых конфликтов. Были договоренности о прекращении огня и отвод военных сил на постоянное место дислокации.