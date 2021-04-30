Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Он выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами.

Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в г. Душанбе во второй половине мая текущего года.

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области.