Премьер Кыргызстана провел закрытое совещание в Оше и вылетел в Бишкек

В городе Оше провел закрытое совещание с соответствующими службами по дальнейшему урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщил премьер министр Кыргызстана Улукбек Марипов, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, его проинформировали о текущей ситуации.

«В связи с достигнутыми договорённостями глав двух государств о проведении переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, вылетел в город Бишкек», - сообщил он.