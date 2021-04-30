Премьер Кыргызстана провел закрытое совещание в Оше и вылетел в Бишкек
В городе Оше провел закрытое совещание с соответствующими службами по дальнейшему урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, сообщил премьер министр Кыргызстана Улукбек Марипов, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, его проинформировали о текущей ситуации.
«В связи с достигнутыми договорённостями глав двух государств о проведении переговоров правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, вылетел в город Бишкек», - сообщил он.
Лента новостей
В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)
Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО)
Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном – глава комитета
Армения не предприняла шагов для поиска убитых азербайджанцев на территориях, которые оставались под ее оккупацией 30 лет – МИД Азербайджана
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации
В минобороны Азербайджана состоялось обсуждение совершенствования единой коммуникационной стратегии (ФОТО)
Продлен срок конкурса "Карабах – это Азербайджан!" Союза кинематографистов Азербайджанской Республики
Продолжается переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана
Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции
Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД