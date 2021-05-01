В Душанбе опровергли данные о движении военной техники Таджикистана к границе с Кыргызстаном

Сообщение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности. Согласно договоренностям между таджикской и киргизской сторонами, техника находится на территории Таджикистана. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС в субботу источник в силовых структурах.

"Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и кыргызской сторонами", - сообщил собеседник агентства. По его словам, военные контролируют ситуацию, которая характеризуется как относительно спокойная. Он также отметил, что распространяемые кыргызской стороной в СМИ и социальных сетях сведения в большинстве своем дезориентируют общественность и являются беспочвенными.

Ранее в субботу Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила, что "в направлении таджикско-кыргызской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники".