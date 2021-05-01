Глава Погранслужбы Кыргызстана выехал в Таджикистан на переговоры

По состоянию на 15:00 (GMT +6) 1 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».

В нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации, сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Кыргызстаном.

В районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства.

В 13:35 первый заместитель председателя - директор Пограничной службы ГКНБ КР полковник Уларбек Шаршеев выехал в Таджикистан на переговоры с представителями Таджикистана.