В Душанбе опровергли данные Киргизии об обстреле со стороны Таджикистана

Информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана об обстреле территории республики со стороны Таджикистана не соответствует действительности. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в таджикских правоохранительных органах, передает Trend.

"В настоящее время ситуация на таджикско-кыргызской границе, в частности, в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан), относительно спокойная, никаких обстрелов нет", - сказал собеседник агентства. По его данным, в Баткенской области Кыргызстана в эти минуты работает межправкомиссия представителей двух стран и информация об обстреле не соответствует действительности.

Погранслужба Кыргызстана в субботу сообщила, что "в местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана". Ранее источник также опроверг сообщение киргизской стороны о движении военной техники Таджикистана к границе с Кыргызстаном.