Начались переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
В Баткенской области Кыргызстана начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает пресс-служба правительства КР, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».
Делегацию КР возглавляет председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Республики Таджикистан - председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.
В ходе переговоров стороны обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.
Напомним, что договоренность о проведении данной встречи была достигнута по итогам телефонного разговора глав двух государств.
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