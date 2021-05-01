Обстановка на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области стабильная - Совбез КР
Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 22.00 часов 1 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области в целом стабильная. Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Проведена рабочая встреча представителей министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана.
По итогам встречи создана совместная рабочая группа для контроля вывода сил и средств на места постоянной дислокации.
Работа совместной рабочей группы будет начата с 08.00 часов по времени Кыргызстана (07.00 по времени Таджикистана) 2 мая 2021 года.
Ситуация находится под контролем Президента страны Садыра Жапарова.
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