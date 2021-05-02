Из зоны конфликта в Баткене эвакуировано 33 тыс. 388 кыргызстанцев
По последним данным, из айыл окмоту Ак-Сай, Актатыр, Карабак и Самаркандек Баткенского района и Жаны-Жер, Бешкент, Кулунду айыл окмоту Лейлекского района эвакуировано всего 33 тыс. 388 человек. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По ее данным, из них 14 тыс. 246 - взрослые, 19 тыс. 142 - дети.
Также ведется работа по предоставлению им гуманитарной помощи.
Напомним, на утро 2 мая 2021 года всего количество пострадавших составляет 178 человек, из которых 34 человека погибли.
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