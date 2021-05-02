Подписан совместный Протокол делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы

В Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает пресс-служба правительства КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Делегацию КР возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Республики Таджикистан председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Главы делегаций КР и РТ выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.

Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы.

По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный Протокол.