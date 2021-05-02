Продолжается работа совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по отводу сил и средств от линии госграницы

По состоянию на 13:00 второго мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как отмечается, продолжается работа совместной комиссии в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.

Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района и водораспределительного узла «Головной». В данное время комиссия работает в местности Аксай Баткенского района Баткенской области.

В целях обеспечения безопасности в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного конфликта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.