Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная - ПС ГКНБ

На 17 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом на брифинге в Медиа-штабе по ситуации на кыргызско-таджикской границе сообщил заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана Назаралы уулу Талантбек.

По его словам, продолжается работа совместной комиссии по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.

На сегодняшний день в целях обеспечения безопасности граждан обеих стран временно закрыты контрольно-пропускные пункты (КПП) на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Как проинформировал он, эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома.