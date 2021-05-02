Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная - ПС ГКНБ
На 17 часов обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом на брифинге в Медиа-штабе по ситуации на кыргызско-таджикской границе сообщил заместитель начальника Главного управления охраны государственной границы Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана Назаралы уулу Талантбек.
По его словам, продолжается работа совместной комиссии по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.
На сегодняшний день в целях обеспечения безопасности граждан обеих стран временно закрыты контрольно-пропускные пункты (КПП) на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Как проинформировал он, эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома.
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