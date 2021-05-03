Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод сил и средств от линии госграницы
По состоянию на 9:30 3 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная, сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По ее данным, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.
Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.
Отмечается, что продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.
Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме.
Лента новостей
Продолжается работа совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по отводу сил и средств от линии госграницы
Подписан совместный Протокол делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы