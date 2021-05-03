В Таджикистане возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих Кыргызстана

29 апреля 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении группы военнослужащих и граждан Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 395 (Развязывание или ведение агрессивной войны) и части 2 статьи 104 (убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности; совершенное способом, опасным для жизни многих людей; организованной группой; из корыстных побуждений, а также равно сопряженное с разбоем или бандитизмом; на почве национальной, расовой, религиозной, местнической ненависти или вражды, либо кровной мести) Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

В данное время создана следственно-оперативная группа, ведется расследование.