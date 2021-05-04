ООН рассмотрит вопрос оказания помощи пострадавшим в результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

В Нью-Йорке накануне состоялась встреча постоянного представителя КР при ООН в Нью-Йорке Миргуль Молдоисаевой с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в пресс-службе МИДа, в ходе встречи Молдоисаева подробно информировала Дикарло о текущей ситуации в приграничных районах КР.

В частности, она сообщила, что в результате вооруженного конфликта на границе погибло 36 граждан КР, в том числе дети, свыше 180 человек получили ранения, более 33 тыс. перемещенных лиц, разрушены жилые дома, здания образовательных учреждений, объекты инфраструктуры КР.

В этой связи Молдоисаева выразила просьбу кыргызской стороны об оказании помощи со стороны ООН внутренне перемещенным лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов в стране. Кроме того, М.Молдоисаева проинформировала о работе совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации соответствующих стабилизирующих мер для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса.

В свою очередь Дикарло выразила готовность ООН рассмотреть вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта, а также помощи вынужденным внутренним переселенцам, эвакуированным из зон вооруженного конфликта, по линии соответствующих структурных подразделений и агентств системы ООН.