Кыргызстан заинтересован в создании совместных кыргызско-корейских предприятий

Председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в КР Ха Тэ Ёком по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба кабмина КР.

Председатель кабмина выразил признательность Послу за плодотворную работу и вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

«Кабинет министров продолжит прилагать усилия для расширения и развития сотрудничества между двумя государствами. Мы заинтересованы в увеличении товарооборота между нашими странами, а также в создании совместных предприятий, в открытии филиалов корейских компаний. Важно отметить, что Кыргызская Республика высоко ценит гуманитарную помощь медицинского назначения, оказываемую Правительством Кореи с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. Помощь из вашей страны поступала не только по линии официального Правительства, но и от различных частных организаций, объединений и просто неравнодушных граждан, что является ярким свидетельством искренней дружбы между народами наших стран», - сказал он.

Улукбек Марипов выразил признательность корейской стороне за постоянную поддержку КР в демократических преобразованиях, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в проведении прозрачных выборов с использованием современных технологий.

Ха Тэ Ёк в свою очередь отметил, что Кыргызстан для Республики Корея – особенный партнер.

Он подчеркнул заинтересованность корейской стороны в дальнейшем развитии сотрудничества с Кыргызской Республикой, создании совместных предприятий, в частности логистических центров, производственных предприятий, а также открытии организаций в банковской и туристической сферах.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества двух республик.

В завершение встречи Улукбек Марипов наградил Ха Тэ Ёку Почетной грамотой правительства КР за значительный вклад в углубление двусторонних отношений между КР и Республикой Корея.