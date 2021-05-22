Посол Кыргызстана обсудила с главой Росавиации увеличения регулярных авиасообщений

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в РФ Гульнара-Клара Самат провела встречу с Руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (Росавиация) А.Нерадько, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Основной целью встречи стало обсуждение вопросов увеличения количества регулярных авиасообщений между Кыргызстаном и РФ на фоне стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и показателя коэффициента заражаемости населения новой коронавирусной инфекцией на уровне ниже 1, что соответствует требованиям российской стороны.

Помимо вопросов регулярного авиасообщения, графика чартерных полетов между государствами с учетом присоединения КР к мобильному приложению «Путешествуй без COVID-19», на встрече были обсуждены вопросы оперативного обмена информацией и возможность расширения географии полетов из КР в города России.

Российской стороной была особо подчеркнута необходимость проведения более активной работы со стороны санитарно-эпидемиологической службы Кыргызстана с российским «Роспотребнадзором», а также важность увеличения количества проводимых в Кыргызстане ПЦР-тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

Встреча проведена в рамках реализации договоренностей высшего уровня, достигнутых в ходе визита Президента КР С.Жапарова в г.Москву в феврале текущего года.