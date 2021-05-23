В Кыргызстане за сутки выявлен 325 случаев заражения коронавирусом
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 325 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Всего за весь период зарегистрировано 102 тыс. 511 случаев COVID-19.
За сутки от коронавируса в стране выздоровели 365 пациентов, всего за весь период выздоровели 95 тыс. 811 человек. Зарегистрировано 8 летальных исходов, всего за весь период умерли 1 тыс. 751 человек.
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