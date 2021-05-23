В Кыргызстане создадут единый реестр факторов, мешающих бизнесу

Министерство экономики и финансов КР выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О порядке формирования и ведения автоматизированного электронного реестра факторов, неблагоприятно влияющих на экономическую деятельность субъектов предпринимательства в КР, и принятия мер по их решению». Согласно документу, законопроект разработан в целях создания электронной платформы формирования единого Реестра факторов, неблагоприятно влияющих на экономическую деятельность субъектов предпринимательства в Кыргызстане, и принятия соответствующих и оперативных мер по их решению и устранению.

Как передает Trend со ссылкой на Kabar, настоящее время в Кыргызстане осуществляют экономическую деятельность порядка 15 тысяч малых и средних предприятий, а также порядка 400 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В процессе осуществления экономической деятельности во взаимодействии с государственными и муниципальными органами у субъектов предпринимательства возникают различного рода факторы, негативно влияющие на ведение экономической деятельности (проблемные вопросы).

Указанные негативные факторы бывают системные или индивидуальные. При возникновении системных негативных факторов со стороны государственных органов должны незамедлительно приниматься все меры, направленные на устранение данных негативных факторов.

В этой связи для достижения цели своевременного принятия мер государственным органам необходимо на постоянной основе выявлять негативные факторы и вести по ним реестр, в рамках которого будет отображаться статус их решения и устранения государственными органами.

Проектом предлагается создать обозначенный реестр в цифровом формате.

Цифровой формат позволит сократить время формирования и ведения вышеуказанного реестра негативных факторов, а также в режиме реального времени отслеживать ход их решения и устранения.

Также проектом предлагается утвердить положение о порядке формирования и ведения вышеуказанного реестра.