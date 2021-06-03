Минздрав: В Кыргызстане ситуация с COVID-19 контролируемая

Сейчас в стране ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 контролируемая. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, в последний месяц был рост заболеваемости, особенно в Бишкеке и Чуйской области. «Необходимости введения ограничений нет. На местах работают санитарные врачи. Если мы введем ограничения, экономика снова пострадает. Мы должны подготовиться к туристическому сезону, открываем стационары на Иссык-Куле и готовим к отправке туда медицинских бригад», - сообщил он.