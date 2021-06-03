В Кыргызстане обнародовали данные по COVID-19 на 3 июня
В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 371 случай инфицирования COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Где выявили больных:
Бишкек — 169;
Чуйская область — 91;
Ош — 40;
Иссык-Кульская область — 24;
Ошская — 20;
Джалал-Абадская — 13;
Нарынская — 8;
Таласская — 5;
Баткенская — 1.
Всего с начала пандемии в республике выявили 105 840 случаев заражения.
За минувшие сутки умерли девять человек — пятеро в Бишкеке и четверо в Чуйской области. Всего скончались 1 830 человек с COVID-19.
Выздоровели 299 человек:
Бишкек — 196;
Чуйская область — 50;
Иссык-Кульская — 13;
Джалал-Абадская — 13;
Ош — 10;
Ошская область — 6;
Нарынская — 6;
Таласская — 5.
В Баткенской области никого за сутки не выписали.
С марта 2020 года коронавирусной инфекцией в стране, по официальным данным, переболели 99 474 человека.
На стационарном лечении находятся 1 662 пациента, на амбулаторном — 1 847.
За минувшие сутки проведено 5 387 ПЦР-исследований.