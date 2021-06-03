В Кыргызстане обнародовали данные по COVID-19 на 3 июня

В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 371 случай инфицирования COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Где выявили больных:

Бишкек — 169;

Чуйская область — 91;

Ош — 40;

Иссык-Кульская область — 24;

Ошская — 20;

Джалал-Абадская — 13;

Нарынская — 8;

Таласская — 5;

Баткенская — 1.

Всего с начала пандемии в республике выявили 105 840 случаев заражения.

За минувшие сутки умерли девять человек — пятеро в Бишкеке и четверо в Чуйской области. Всего скончались 1 830 человек с COVID-19.

Выздоровели 299 человек:

Бишкек — 196;

Чуйская область — 50;

Иссык-Кульская — 13;

Джалал-Абадская — 13;

Ош — 10;

Ошская область — 6;

Нарынская — 6;

Таласская — 5.

В Баткенской области никого за сутки не выписали.

С марта 2020 года коронавирусной инфекцией в стране, по официальным данным, переболели 99 474 человека.

На стационарном лечении находятся 1 662 пациента, на амбулаторном — 1 847.

За минувшие сутки проведено 5 387 ПЦР-исследований.