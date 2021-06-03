В Кыргызстане создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса строительства дороги «Север-Юг»
На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 3 июня, депутаты приняли решение о создании временной депутатской комиссии по изучению вопроса, связанного со строительством альтернативной дороги «Север-Юг». Такое предложение внесено парламентской фракцией «Ата-Мекен», передает Trend со ссылкой на Kabar.
В состав комиссии вошли депутаты: Саматбек Ибраев, Максатбек Эгембердиев (СДПК), Марлен Маматалиев, Акылбек Кемелов («Республика-Ата-Журт»), Улугбек Садиков, Султанбек Анарбаев («Кыргызстан»), Уланбек Исмаилов, Мейкинбек Абдалиев («Онугуу-Прогресс»), Аманкул Токтомамбетов, Нурбек Мурашев («Бир Бол»), Бурун Аманова, Шералы Абдылдаев («Ата-Мекен»).
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В Кыргызстане создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса строительства дороги «Север-Юг»
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