Глава ГКНБ Кыргызстана: Вопрос на границе с Таджикистаном решён

Вопрос на границе с Таджикистаном решён, в скором времени эвакуированные жители вернуться в свои дома. Об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, со вчерашнего дня проводились переговоры с главой госкомиссии Таджикистана по приграничным вопросам Саймумином Ятимовым.

«В свою очередь, по итогам вчерашних переговоров ситуацию решить не удалось. В связи с этим, для безопасности жителей нескольких сел Чон-Алайского района Ошской области было решено эвакуировать», - сказал он.

Ташиев также поделился результатами сегодняшних переговоров.

«Сегодняшние переговоры завершились в 13:00, вопрос решён положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов. Спустя время протокол будет дан огласки»,- поделился глава ГКНБ.

В завершении, он указал, что по приезду издаст приказ по отводу кыргызких войск, а также возвращению эвакуированных жителей в свои дома.