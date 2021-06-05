Главы Госкомиссий по границе Кыргызстана и Таджикистана приняли протокол
Государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызстана и Таджикистана сделала совместное заявление, передает Trend со ссылкой на Kabar.
5 июня 2021 года на участке Государственной границы (пограничная точка 12/9 участка «Карамык») состоялась рабочая встреча Государственной комиссии Сторон по делимитации и демаркации Государственной границы Кыргызстана и Таджикистан.
Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы была решена мирным путем.
Стороны подписали протокол о следующем:
- Отвести пограничные посты на 3 км в глубь с каждой стороны.
- Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.
- Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.
- Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.
- Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.
- В средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов.
- Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участок Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ№12\2 до ПТ№12\9.
- Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.
- Стороны договорились строго придерживаться пунктам настоящего протокола.
Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы КР Ташиев К.К.
Руководитель Госкомиссии по делимитации идемаркации Госграницы РТ Ятимов С.С.