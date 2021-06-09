Налоговая служба Кыргызстана с 1 июля возобновляет плановые проверки

В Кыргызстане с 1 июля Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики и финансов может возобновить плановые проверки. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГНС КР, передает Trend.

Уточняется, что ранее из-за пандемии коронавируса, были введены ограничения на налоговые проверки. Эти ограничения действовали до 1 января 2021 года. С 1 января на 6 месяцев продлили ограничения только на плановые проверки.

«Пока неизвестно, будут эти ограничения продлевать или нет», - сказал он.