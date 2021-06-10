Сейчас наступает эра кыргызско-турецкой дружбы - Бакыт Бакетаев

Политолог Бакыт Бакетаев считает, что визит Садыра Жапарова в Турцию - самый удачный из всех поездок президентов Кыргызстана в эту страну за 30 лет, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«Потому что в 2006 году Садыр Жапаров возглавил группу дружбы с парламентом Северного Кипра - страны, не признанной ни одной страной мира, кроме Турции.

В то время обострилась ситуация между Грецией и Турцией, он несмотря на то, что ничего хорошего от его лидерства в этой группе не ожидалось, он сказал мне, что вопрос сложный, но надо же решать: «Давай я буду это решать».

Все депутаты, которым я предлагал возглавить эту группу, старались возглавить группы дружбы с Америкой, Францией, Россией, Китаем. Он же в 2006 году собрал группу, мы слетали с официальным визитом в непризнанную страну Северный Кипр. Турецкая пресса, турецкий политический бомонд были очень благодарны. Потому что ни из одной страны мира, я не говорю про Среднюю Азию, СНГ, никто такой делегации не отправил.

Там Садыр Жапаров рассказал историю, когда президент Рауф Денкташ с удивлением спросил, как же вы к нам приехали. Он рассказал историю одного кыргызского баатыра, который, скрываясь с поля боя после поражения, взял на лошадь своего сына и поскакал. Вдруг он увидел своего брата, который без обеих ног лежал на поле битвы. Он не знал, что делать, не мог сказать сыну спрыгнуть с лошади. Тогда он кинул клич, что на одной лошади должны сидеть дети одного отца. Сын его спрыгнул с лошади, он поднял безногого брата и увез с поля боя. Садыр Жапаров сказал: «Вы сейчас похожи на этого брата, и наша делегация может вам чем-то помочь».

Потом он пригласил Рауфа Денкташа в Кыргызстан, Рауф Денкташ нигде не был, кроме Кыргызстана.

Поступок был не дипломатический, наш МИД много потом нот получал и отписывался. И во время подготовки и международный отдел Администрации Президента, и МИД были против категорически. Но он это сделал.

Эту историю практически вся Турция знает. Поэтому он сейчас будет очень уважаемый президент в Турции. Этот такой простой, человеческий поступок очень высоко ценят турецкие друзья. И Эрдоган, думаю, тоже. Поэтому если Садыр Жапаров скажет, дай мне 5-6 байраков, по моему, он ласт. И у нас на кыргызско-таджикской границе наступит мир.

У нас сейчас наступает эра кыргызско-турецкой дружбы. Потому что отношения между государствами, дипломатами, послами зависят от отношений лидеров. Так и раньше было. Если короли, императоры дружили, то дружили и страны. У нас сейчас наступает эра Турции».