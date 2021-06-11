Всемирный банк выделил Кыргызстану $20 млн на вакцинацию от COVID-19

Кыргызстан 11 июня 2021 12:44 (UTC+04:00)
Всемирный банк выделил Кыргызстану $20 млн на вакцинацию от COVID-19

Кыргызстан усилит меры по борьбе с COVID-19 путем приобретения и распределения безопасных и эффективных вакцин и укрепления системы здравоохранения благодаря дополнительному финансированию Всемирного банка в размере 20 млн долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их информации, дополнительное финансирование выделено для действующего Экстренного проекта COVID-19 в КР на высокольготных условиях через Международную ассоциацию развития (МАР). Так, половина финансирования будет выделена в виде гранта, который не требует погашения, а другая половина – это кредит на 38 лет, с административным сбором 0,75% и шестилетней отсрочкой платежей.

«Кыргызская Республика сильно пострадала от COVID-19, и вакцины имеют решающее значение для борьбы с пандемией, спасения жизней и полного возобновления экономической активности. Вместе с другими партнерами по развитию Всемирный банк продолжает поддерживать народ КР, чтобы помочь стране в восстановлении экономики после пандемии. Выделенное финансирование поможет правительству вернуть страну на путь инклюзивного и устойчивого роста», – сказал глава представительства Всемирного банка в КР Навид Хасан Накви.

Кабинет министров намерен закупить вакцины против COVID-19 и бесплатно вакцинировать 45% населения. Страна получит вакцины для 20% населения через Механизм COVAX (Глобальный доступ к вакцинам COVID-19), а финансирование Всемирного банка позволит охватить еще восемь процентов населения, начиная с таких приоритетных групп, как медработники, работники социальной сферы и образования, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями.

«Ситуация в мире по наличию вакцин и срокам их поставок остается изменчивой, что затрудняет четкое планирование, особенно с учетом задержек с поставками. В этой связи проект применяет подход, позволяющий вносить коррективы в ходе реализации в зависимости от развития ситуации с пандемией в стране и на мировом рынке вакцин,» – сказала cтарший экономист Всемирного банка и руководитель проекта Кристель Вермеерш.

Она также подчеркнула, что в рамках проекта будут закуплены вакцины, отвечающие строгим критериям отбора Всемирного банка, которые согласуются с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо обеспечения доступности вакцин для населения, финансирование Всемирного банка будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения по проведению вакцинации против COVID-19. Эти инвестиции также окажут долгосрочный положительный эффект на другие программы иммунизации в КР.

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