В кабмине Кыргызстана обсудили вопросы поставки в страну вакцин от COVID-19

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Жылдыз Бакашова провела совещание по вопросам поставки в страну вакцин от COVID-19, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как отметила Бакашова, состоялся ряд переговоров с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в КР Ду Дэвэнь, представителем Детского фонда ООН в Кыргызстане Кристин Жольм по оказанию содействия в вопросах ускорения процесса доставки вакцин производства Sinopharm в республику.

«Стороны подтвердили готовность оказания содействия в этом вопросе. Ожидается, что в ближайшее время вакцину в количестве 150 тыс. доз доставят в страну. Кабинет Министров и ЮНИСЕФ прорабатывают технические и финансовые вопросы по доставке вакцин. Вместе с тем, профильными государственными органами проводится работа по доставке российской вакцины «Спутник V». Из республиканского бюджета выделены соответствующие финансовые средства. Отгрузка вакцины начнется в самое ближайшее время», - сказала она.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений.

Следует отметить, что на сегодня завершился первый этап вакцинации основной запланированной приоритетной группы: медицинские работники из группы риска (отделения реанимации, инфекционные отделения, Скорая помощь, красная зона), работники социальной сферы (работники общеобразовательных учреждений), население старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.