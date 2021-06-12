Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 619 новых случаев, 5 летальных исходов

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 619 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 273 случая, в Оше - 110, в Чуйской области – 99, в Ошской области – 57, в Таласской области – 7, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 22, в Джалал-Абадской области – 26, в Баткенской области – 20.

Всего за весь период зарегистрировано 109 тыс. 812 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 296 пациентов : в Бишкеке – 142, в Оше - 41, в Чуйской области – 42, в Ошской области – 13, в Таласской области – 4, в Нарынской области – 7, в Иссык-Кульской области – 26, в Джалал-Абадской области – 19, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период выздоровели 102 тыс. 314 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов: в Бишкеке – 4, в Иссык-Кульской области – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 881 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 23 человек: в Бишкеке – 3, в Оше - 6, в Чуйской области - 1, в Джалал-Абадской области – 4, в Ошской области – 6, в Таласской области - 1, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 857 медработников, выздоровели – 4 тыс. 669.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 949 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 19 человек, 1 тыс. 255 – в средней тяжести, 585 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 613 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 475 ПЦР-исследований.