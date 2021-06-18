Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 653 новых случая, 4 летальных исхода

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 653 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития КР.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 269 случаев, в Оше - 73, в Чуйской области – 116, в Ошской области – 74, в Таласской области – 5, в Иссык-Кульской области – 15, в Джалал-Абадской области – 69, в Баткенской области – 32.

Всего за весь период зарегистрировано 113 тыс. 430 случаев COVID-19, из них 66 тыс. 735 лабораторно подтвержденные и 46 тыс. 795 клинико-эпидемиологически.

Так, показатель распространения репродуктивное число (заразность) Rt на сегодня составляет 1,4.

За сутки от коронавируса выздоровели 372 пациента: в Бишкеке – 215, в Оше - 18, в Чуйской области – 59, в Ошской области – 25, в Таласской области – 1, в Нарымского области - 8, в Иссык-Кульской области – 14, в Джалал-Абадской области – 18, в Баткенской области – 14.

Всего за весь период выздоровели 104 тыс. 302 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода: в Бишкеке – 3, в Оше– 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 920 человек, из них лабораторно подтвержденные – 705, клинико-эпидемиологически – 1 тыс. 215.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 20 человек: в Бишкеке – 3, в Оше - 7, в Чуйской области – 3, в Иссык-Кульской области – 1, в Джалал-Абадской области – 2, в Ошской области – 1, в Таласской области – 1, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 24 медработников, выздоровели – 4 тыс. 721.

На стационарном лечении находятся 2 тыс. 206 пациентов: в Бишкеке – 986, в Оше – 195, в Чуйской области – 376, в Ошской области – 276, в Таласской области – 28, в Нарынской области – 41, в Иссык-Кульской области – 133, в Джалал-Абадской области – 102, в Баткенской области – 69.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 18 человек, 1 тыс. 475 – в средней тяжести, 618 – тяжелые, 95 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 3 тыс. 946 пациентов: в Бишкеке – 1 тыс. 262 , в Оше – 997, в Чуйской области – 522, в Ошской области – 520, в Таласской области – 50, в Нарынской области – 55, в Иссык-Кульской области – 120, в Джалал-Абадской области – 283, в Баткенской области – 137.

Кроме того, за сутки проведено 6 тыс. 453 ПЦР-исследование.