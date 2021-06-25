Международная компания готова инвестировать в лабораторную инфраструктуру КР

Представители компании Roche Diagnostics по Центральной Азии и Кавказу посетили Кыргызстан для налаживания сотрудничества с госструктурами и бизнесом в области здравоохранения, в частности, содействия в преодолении последствий COVID-19 в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Международного делового совета, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Делегацию компании, одного из мировых лидеров в области фармацевтики и диагностики, возглавил Хасан Демирчи, региональный директор в странах Центральной Азии и Кавказа.

Компания готова оказать содействие в дальнейшем укреплении системы здравоохранения Кыргызстана и внести свой вклад, включая инвестиции, в развитие его лабораторной инфраструктуры как через укрепление материальной базы санитарно-эпидемиологической службы, так и содействуя проведению пилотных исследований по ранней диагностике онкологических заболеваний.

Делегация компании обсудила возможности сотрудничества с Международным деловым советом, а также с руководством Министерства здравоохранения и социального развития КР.

Отмечается, что компания готова инвестировать в оснащение лабораторий Минздрава инновационными ПЦР-анализаторами cobas® 6800 для совершенствования диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19.