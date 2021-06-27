Кыргызстан привержен соблюдению преемственности в развитии партнерства с Туркменистаном - президент

Кыргызстан 27 июня 2021 20:06 (UTC+04:00)
Кыргызстан привержен соблюдению преемственности в развитии партнерства с Туркменистаном - президент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, осмотрел выставку экспортных товаров Туркменистана и принял участие в церемонии открытия кыргызско-туркменского экономического форума, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Мероприятия прошли в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана в г. Ашхабад, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджов ознакомил главу Кыргызстана с выставочными экспозициями, с экспортным потенциалом страны, представленных газо — и газодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической отраслями, текстильной промышленностью, а также сферами строительства, сельского хозяйства, недропользования и др.

Далее состоялась церемония открытия кыргызско-туркменского экономического форума, на котором Садыр Жапаров выступил с речью перед представителями государственных структур и бизнес-сообщества Туркменистана.

В первую очередь Садыр Жапаров подчеркнул приверженность Кыргызстана в соблюдении преемственности в развитии стратегического партнерства с Туркменистаном, отметив добрососедский характер двусторонних отношений стран.

Вместе с тем он заметил, что важно придать новый импульс развитию сотрудничества, акцентировав внимание на расширении торгово-экономического взаимодействия.

По словам президента, Кыргызстан уделяет пристальное внимание вопросам повышения доверия инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата в стране.

Также глава государства подчеркнул имеющуюся либеральную законодательную базу в отношении инвестиционной деятельности и защиты прав иностранных инвесторов, предоставляющую ряд преференций и стимулов в различных секторах экономики.

Как добавил Садыр Жапаров, наряду с этим в настоящее время прорабатывается ряд законопроектов, направленных на упрощение процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов в стране.

Он перечислил инвестиционные преимущества Кыргызстана, в числе которых - наличие статуса ВСП+, позволяющего в совокупности осуществлять беспошлинный ввоз более 6 тыс. наименований товаров в страны Европейского Союза и США; членство в Евразийском экономическом союзе, что открывает большие возможности по экспорту продукции на многомиллионный рынок государств-членов ЕАЭС на привилегированных условиях; наличие доступной квалифицированной рабочей силы, энергоресурсов, либерального инвестиционного законодательства и системы налогообложения.

Садыр Жапаров выразил заинтересованность в обмене опытом и привлечении на кыргызский рынок предприятий Туркменистана, работающих в нефтехимической, газовой промышленности, электроэнергетике.

Президент особо отметил одну из ведущих отраслей экономики Туркменистана - текстильную промышленность, где функционируют крупные текстильные комплексы, хлопкопрядильные и ткацкие производства, швейные фабрики, шелкоперерабатывающие предприятия, обувные фабрики, заводы по первичной обработке кожи и шерсти.

Глава государства призвал туркменских промышленников открывать предприятия в Кыргызстане, где легкая промышленность считается приоритетной отраслью, и обмениваться опытом с местными бизнесменами.

По словам президента, Кыргызстан, как страна, имеющая водные ресурсы, имеет огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии, что также открывает большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Помимо этого, Садыр Жапаров акцентировал внимание на дальнейшем развитии туристического потенциала двух стран, а также взаимодействии в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере инфраструктуры.

Также глава государства отметил важность использования имеющегося транспортно-транзитного потенциала стран, подчеркнув перспективность создания совместной кыргызско-туркменской логистической компании, которая будет способствовать продвижению экспорта кыргызских и туркменских товаров на мировые рынки.

Завершая выступление, Садыр Жапаров призвал туркменские деловые круги рассматривать Кыргызстан в качестве надежного делового партнера, и пригласил их к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов.

В форуме приняли участие руководители крупных туркменских предприятий, производящих экспортную продукцию.

В ходе работы экономического форума состоялись выступления:

- с туркменской стороны: министра энергетики Чарымурада Пурчекова, заместителя председателя кабинета министров Чары Гылыджева, государственного министра — председателя государственного концерна «Туркменгаз» Батыра Аманова, председателя государственного концерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыева, председателя правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбарова и председателя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Доврана Худайбердыева;

- с кыргызской стороны: заместителя министра инвестиций Умбриэля Темиралиева и председателя Союза промышленников и предпринимателей Данила Ибраева.

В рамках кыргызско-туркменского экономического форума также прошли встречи между представителями Кыргызстана и Туркменистана, в режиме онлайн подписаны двусторонние договора и контракты между предпринимателями по поставам разнопрофильной продукции.

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