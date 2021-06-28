В Кыргызстане планируется открытие представительства компании «Starlink»

Команда космической компании «SpaceX» посетила в Кыргызстан в рамках проекта глобальной широкополосной связи «Starlink». Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Министерстве цифрового развития КР.

По их данным, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя кабинета министров-министра цифрового развития КР Дастана Догоева со старшим менеджером «Starlink Market Access» Брайаном Шеписом.

Отметим, «Starlink Market Access» - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией «SpaceX» для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.

«Так, в ходе данной встречи представителем вышеуказанной компании была продемонстрирована общая информация о деятельности компании «SpaceX», обсуждены основные направления и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества и обмен мнениями по комплексу вопросов развития цифровой инфраструктуры»,- говорится в сообщении.

Также обсуждены вопросы обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в труднодоступных местах, социальные объекты и школы в отдаленных регионах страны, а также для уязвимых слоев населения.

«Кроме этого, рассмотрены процедурные вопросы по открытию представительства компании «Starlink» в КР для продвижения инновационных цифровых проектов»,- указали в МЦР КР.

По итогам встречи компанией «SpaceX» запрошена дополнительная информация по перечню технических требований и достигнута договорённость о развитии дальнейшего плодотворного сотрудничества в рамках глобального проекта «Starlink».

Уточняется, что визит был совершён во исполнение поручения руководства страны по привлечению инвестиций в КР и цифровой трансформации, по приглашению заместителя председателя кабмина - министра цифрового развития КР Дастана Догоева.