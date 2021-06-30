Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Таджикистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 28–29 июня с официальным визитом посетил Республику Таджикистан, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Глава государства посетил площадь «Дусти» («Дружба») в г. Душанбе, где возложил венок к памятнику основоположнику таджикского государства Исмоили Сомони.

В рамках своего официального визита президент Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры стран обстоятельно обсудили широкий круг вопросов кыргызско-таджикского взаимодействия. В ходе встречи тет-а-тет и в расширенном формате стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, а также особо уделили внимание делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и поручили совместной Межправительственной комиссии активизировать работу по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы, в том числе найти взаимоприемлемые решения по вопросам строительства и использования приграничных автодорог.

Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сотрудничество в обеспечении безопасности на приграничных участках и взаимодействие в сфере борьбы с внешними угрозами.

В ходе встречи главы государств затронули вопросы взаимодействия в рамках региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ и ШОС, а также сотрудничества в рамках глобальных институтов и международных организаций.

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, членами официальных делегаций двух стран подписан ряд документов, направленных на наращивание кыргызско-таджикского сотрудничества в разных сферах.

Сегодня, 29 июня, завершив официальный визит в Таджикистан, президент Садыр Жапаров вылетел в г. Бишкек.